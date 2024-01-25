فيديو | الانتقال إلى دوري روشن السعودي؟ روميلو لوكاكو يرد بثلاث كلمات!

النجم البلجيكي يكشف عن رأيه في قوه دوري روشن السعودي

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حسم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما الإيطالي، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش مباراة اليوبيل الماسي ضد الشباب.

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وحقق روما الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال لوكاكو خلال تصريحات عبر القنوات السعودية الرياضية: "جودة دوري روشن السعودي تتطور، وأعتقد أنه خلال الموسمين المقبلين، سيكون من أقوى الدوريات في العالم".

المهاجم البلجيكي رد على سؤال المراسل بأنه يتمنى أن يراه في دوري روشن السعودي، حيث قال لوكاكو: "بالطبع أتمنى ذلك".

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وكان نادي الهلال يتفاوض مع لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان قريبًا منه، وسيعود اللاعب البلجيكي إلى ناديه تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء إعارته إلى روما.

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