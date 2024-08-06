أخبار الهلال اليوم | مُتمرد جديد في الفريق بعد سعود عبدالحميد وتفوق على الأهلي في الصفقة المحلية

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق السادس من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

ليس سعود عبدالحميد .. تمرد جديد في الهلال وتهديد بـ"الغياب" عن كلاسيكو الأهلي!

ما يحدث داخل نادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي، أمرًا غريبًا للغاية؛ فهذا الكيان الرياضي الكبير المعروف عنه الاستقرار دائمًا، أصبح مادة للأخبار عن "تمرد" اللاعبين. (طالع التفاصيل)

"مشروع وطني وراء الأزمة وكوبري الاتحاد كذبة" .. سعود عبدالحميد بريء من التمرد على الهلال

لا يمر يوم واحد فقط، حتى تظهر أسرار وكواليس جديدة، في "أزمة" الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، مع نادي الهلال السعودي. (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"هذا كل ما يمكنني قوله" .. الكشف عن كواليس علاقة نيمار بفاتنة السباحة في الأولمبياد!

لفتت السباحة الفاتنة لوانا ألونسو الأنظار في أولمبياد باريس 2024، ليصبح الجميع مهتمًا بتفاصيل حياتها ومسيرتها الرياضية بعد إثارتها للجدل خلال الأيام القليلة الماضية. (طالع التفاصيل)

مبلغ مفاجئ .. إيداع أموال "الصفقات تحت السن" في حسابات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

لا يزال الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، يعملون من أجل التعاقد مع صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

برشلونة مُصر على قراره .. فيتور روكي يُحدد شرط انتقاله إلى الهلال

حدد فيتور روكي مهاجم برشلونة شرط موافقته على الانتقال إلى الهلال السعودي، فيما مازال ناديه الإسباني متمسكًا بقراره بشأن اللاعب. (طالع التفاصيل)

سعود عبد الحميد يصدم الهلال بطلباته المالية لتجديد عقده

يبدو أن مسلسل سعود عبد الحميد والهلال سيزداد إثارة في الأيام القادمة، إذ شهدت الساعات الأخيرة الكثير من التطورات والأحداث. (طالع التفاصيل)

اسم برازيلي مفاجئ .. الهلال يحسم أولى صفقاته الصيفية و"التوقيع هذا الأسبوع"!

يبدو أن نادي الهلال السعودي، حسم أولى صفقاته الصيفية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"أنت لست وجه احتراف خارجي" .. محمد البكيري يوجه اتهامات لسعود عبدالحميد بـ"التلاعب"!

فتح الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري النار على سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن الهلال السعودي، في ظل أزمة احترافه الخارجي. (طالع التفاصيل)

الهلال يزايد على الأهلي .. تفاصيل العرض الجديد للتعاقد مع متعب الحربي

يعمل مسؤولو الهلال السعودي، على حسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي الشاب متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

هل الاحتراف خدعة؟ .. سعود عبدالحميد يعطي موافقته للعودة إلى الاتحاد ومدرب الهلال يستعد لقرار كبير

يبدو أن ملف النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال السعودي، شهد تطورات خطيرة للغاية، لم يتوقعها أي مشجع للفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

عضو شرف النصر السابق يطالب بمحاسبة ناديه ويحذر: توقفوا عن إضعاف الهلال!

يبدو أن هناك اتفاق من بعض منافسي الهلال مع المنتمين له بشأن محاولات "إضعاف الزعيم" ببعض الخطوات خلال الميركاتو الصيفي الجاري! (طالع التفاصيل)

خاص | "كشف عن مفاجأة في المفاوضات" .. وكيل نجم برشلونة يقول كلمته الأخيرة إلى الهلال!

رد وكيل أعمال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على "محاولات" الهلال السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)