اسم برازيلي مفاجئ .. الهلال يحسم أولى صفقاته الصيفية و"التوقيع هذا الأسبوع"!

الهلال يفتتح الميركاتو بصفقة غير متوقعة..

يبدو أن نادي الهلال السعودي، حسم أولى صفقاته الصيفية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الهلال طوال الميركاتو الصيفي الحالي، لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية؛ على الرغم من ارتباط اسمه بكثير من نجوم العالم، خاصة البرازيليين فيتور روكي ورافينيا، ثنائي العملاق الإسباني برشلونة.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "جلوبو"، موافقة نادي كويابا البرازيلي، على بيع ظهيره الأيسر الشاب ريكيلمي، إلى الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الصحيفة البرازيلية الشهيرة كشفت عن أن الهلال، اشترى 50% من عقد ريكيلمي، مقابل 2 مليون دولار؛ على أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 21 سنة، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، لمدة 4 سنواتٍ قادمة؛ وذلك خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن ريكيلمي، يعتبر أول لاعب في تاريخ النادي، ينضم إلى أي فئة سنية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم؛ وذلك باختياره لفريق تحت 20 سنة، في العام الماضي، ثم "الأولمبي" في 2024.

وأوضحت أن نادي سبورتنج براجا البرتغالي، بالإضافة إلى بعض الفرق الأوروبية الأخرى، أجرت اتصالات مع كويابا، للتعاقد مع ريكيلمي؛ إلا أن اللاعب سينتقل في النهاية إلى السعودية.

جدير بالذكر أن ريكيلمي، سجل هدفًا وحيدًا وصنع 4 آخرين، خلال 75 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كويابا البرازيلي، في مختلف المسابقات.