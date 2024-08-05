الهلال يزايد على الأهلي .. تفاصيل العرض الجديد للتعاقد مع متعب الحربي

جديد ميركاتو نادي الهلال..

يعمل مسؤولو الهلال السعودي، على حسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي الشاب متعب الحربي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يحاول منذ الميركاتو الصيفي الماضي، التعاقد مع الحربي، وسط منافسة شرسة من الأهلي السعودي، ومن قبله عملاق الرياض النصر، الذي قرر الانسحاب من الصفقة مؤخرًا؛ بسبب المطالب المالية الضخمة من إدارة الشباب.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، تقديم الزعيم الهلالي، عرضًا جديدًا إلى نادي الشباب السعودي؛ لحسم صفقة الحربي رسميًا.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن أن عرض الهلال الجديد؛ عبارة عن "مبلغ مالي ضخم بالإضافة إلى لاعب".

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن العرض الجديد المقدم من الإدارة الهلالية، إلى نظيرتها في الشباب؛ هو "الأعلى" حاليًا من بين جميع العروض.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية" كانت قد ذكرت في وقتٍ سابق، أن متعب الحربي يفضل الانتقال إلى النصر، على الرغم من تلقيه عروضًا من الهلال والأهلي أيضًا؛ إلا أنه بانسحاب العالمي، وعرض الزعيم الجديد الذي يتفوق على المقدم من الأهلي، أصبح اللاعب أقرب الآن إلى ارتداء القميص الأزرق.