مبلغ مفاجئ .. إيداع أموال "الصفقات تحت السن" في حسابات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي

جدل الميركاتو لم يتوقف أبدًا..

لا يزال الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، يعملون من أجل التعاقد مع صفقات جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي 2024-2025.

وباستثناء الاتحاد.. لم تقم أندية الهلال والنصر والأهلي بـ"إرضاء" جماهيرها في الصيف الحالي؛ حيث فشل الزعيم والراقي في التعاقد مع أي صفقة، في الوقت الذي اكتفى فيه النصر، بالتوقيع مع الحارس البرازيلي بينتو، وفي انتظار الإعلان عن ضم الظهير الأيسر السعودي سالم النجدي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن قيام لجنة الاستقطابات السعودية؛ بـ"إيداع" المبالغ المالية المخصصة للتعاقد مع لاعبين أجانب "تحت السن"، في الحسابات البنكية للرباعي الكبير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البكيري كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن المبلغ المخصص للصفقات الأجنبية "تحت السن"، متساوي بين الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ حيث يُقدر بـ15 مليون دولار لكلٍ منهم.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن هذا المبلغ، لا يُمكن أن تقوم الأندبة بصرفه على أي صفقة أخرى، غير اللاعبين الأجانب "تحت السن".

وهذا المبلغ يُعد قليلًا للغاية، بالمقارنة مع المبالغ المطلوبة في اللاعبين "تحت السن"، المطلوبين من الرباعي الكبير؛ حيث أن قيمة البرازيلي فيتور روكي، مهاجم العملاق الإسباني برشلونة، والذي يرغب الهلال في ضمه على سبيل المثال، تتخطى الـ40 مليون يورو تقريبًا.