"مشروع وطني وراء الأزمة وكوبري الاتحاد كذبة" .. سعود عبدالحميد بريء من التمرد على الهلال

كواليس جديدة في مسلسل أزمة سعود عبدالحميد..

لا يمر يوم واحد فقط، حتى تظهر أسرار وكواليس جديدة، في "أزمة" الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، مع نادي الهلال السعودي.

سعود الذي يرتبط بعقد مع الفريق الهلالي، حتى صيف عام 2025، أبدى رغبة قوية في الرحيل عن الهلال، خلال الميركاتو الحالي؛ من أجل خوض تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية.

وبالتزامن مع ذلك.. خرجت أنباء عن "تمرد" اللاعب، واشتراطه مبلغًا تعجيزيًا للتجديد مع الهلال، يصل إلى 15 مليون ريال في الموسم الواحد، مع إمكانية عودته إلى فريقه السابق الاتحاد السعودي.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، عن "أسرار جديدة" في قضية سعود مع نادي الهلال؛ بقوله: "الأمر ليس كما تم تصويره للجماهير".

الجماز نفى في تصريحات مع إذاعة "العربية إف إم"، مساء اليوم الثلاثاء، طلب سعود عبدالحميد مبلغ 15 مليونًا للتجديد، مؤكدًا في نفس الوقت على عدم وصول أي عرض من فريق أوروبي، إلى نادي الهلال.

وأعلن الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الهلالي، وجود "مشروع وطني سعودي"؛ من أجل تسويق عدد من اللاعبين المحليين، على الأندية الأوروبية المختلفة.

وأشار إلى أن سعود على رأس هؤلاء اللاعبين، الذين تم اختيارهم من المسؤولين السعوديين، لتسويقهم في أوروبا؛ وسط ترحيب كبير من ظهير الهلال الشاب، بخوض هذه التجربة.

وكذب عبدالرحمن الجماز في نهاية حديثه، الأخبار التي انتشرت بشأن خروج سعود إلى أوروبا كـ"كوبري"؛ قبل العودة إلى السعودية من بوابة أحد الأندية المحلية؛ في إشارة إلى الاتحاد.

جدير بالذكر أن سعود عبدالحميد انضم إلى الهلال في يناير 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 18 آخرين، خلال 113 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.