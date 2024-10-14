أخبار الهلال اليوم| موعد عودة نيمار والشمراني يدافع عن ميتروفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

بعد غياب عامٍ كامل عن الملاعب.. يبدو أن عودة الساحر البرازيلي نيمار، للمشاركة مع الهلال أصبحت أقرب من أي وقتٍ مضى؛ وفقًا لما كشفت عنه شبكة "إي إس بي إن"، مساء اليوم الإثنين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قدم الناقد الرياضي عبد الله العبيد، مقترحًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد يساعد على عدم زيادة عدد إصابات اللاعبين خلال المباريات، بعد إصابة حارس الهلال، ياسين بونو.

GOAL

دافع ناصر الشمراني، نجم الهلال السابق، وأحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، عن ميتروفيتش مهاجم الموج الأزرق.

سر تفوق الهلال...

نيمار مطلوب في البريمرليج...

العويس ينقذ الهلال بعد إصابة بونو...