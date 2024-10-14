أزمة سمسرة في أندية دوري روشن..

أثار الناقد الرياضي عبد الله العبيد، أزمة تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بملف السمسرة، محمّلًا المسؤولية إلى اتحاد الكرة والرابطة، وكذلك رؤساء الأندية.

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وأوضح العبيد، عبر برنامج "برا 18"، أن هناك أزمة سمسرة في الأجهزة الطبية داخل الأندية، بقوله "الدعم الكبير من قيادتنا أحدث سوقًا عالميًا للدوري، والمحامون للأسف صاروا ينشطون في بعض الأندية بسبب الإصابات، ويتم جلب أجهزة طبية ضعيفة للغاية وأحيانًا ليس لها عمل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "جاءتني رسائل عبر واتس آب، لسير ذاتية لأشخاص يتوقعون الظهور إعلاميًا، وأن تكون لهم ارتباطات بالأندية، ويسهلون فرصة عمل لهم بالأندية، وخاصة الأربعة الكبار، وهذا موجود في سوقنا، والإدارات مسؤولة عن هذا الشيء، وحتى مسؤولي الرابطة واتحاد الكرة، وأخشى في الأندية الأقل، ألا توجد هناك فرص عمل".

من ناحية أخرى، تطرق الناقد مساعد العبدلي، للحديث بشأن ملف الإصابات، قائلًا إن الأندية الكبرى، التي صارت (أندية شركات) الآن، منذ 30 عامًا، وهي ترسل اللاعبين إلى الخارج من أجل العلاج، وخاصة للمصابين في الرباط الصليبي، سواءً فرنسا أو برشلونة، مثلما حدث مؤخرًا مع سامي النجعي، لاعب النصر، ثم يتوجه اللاعب إلى الدول المجاورة لعمل تحليل، في ظل عدم وجود مراكز تأهيل في المملكة، فيما أوضح أن الأندية الأقل، مثل الاتفاق والفتح والرائد، عندما يصاب لاعب بالصليبي، يتم اللجوء إلى الأبطاء السعوديين، وتحقق العملية نجاحًا، مطالبًا أندية الشركات بعدم إرسال اللاعبين للخارج، خاصة وأن السعودية تمتلك الكفاءات للعلاج، فضلًا عن الدعم الحكومي غير المحدود.

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وتحدث العبيد عن إصابات الحراس، وآخرها المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، قائلًا "المدربون يهمهم الفوز دائمًا، وهذا من حقهم، ولكن المدرب لا يعطي الفرصة للحارس البديل حتى (تقع الفأس في الرأس)، وهذا يُسأل عنه المدرب، فإذا كنت متقدمًا بعدد من الأهداف، فلماذا لا تدفع بالحارس البديل لدقائق".

وقدم العبيد باقتراح إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، مستعينًا بقرار زيادة عدد التبديلات في المباريات، من 3 إلى 5 لاعبين، خلال فترة جائحة كورونا، والتي أثبتت نجاحًا كبيرًا، وتقرر الاستمرار بها، مضيفًا "أقترح على الفيفا أن يتم تخصيص تبديل سادس يكون للحارس فقط".