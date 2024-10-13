بعد إصابة ياسين بونو .. محمد العويس يُنقذ الهلال في الوقت المناسب!

حارس مرمى الزعيم تعرض لإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده المغرب

شعر عشاق الهلال بالقلق الشديد يوم أمس بعد إصابة حارس مرمى الفريق، ياسين بونو، خلال مباراة منتخب بلاده المغرب مع إفريقيا الوسطى في تصفيات القارة السمراء المؤهلة كأس أمم إفريقيا 2025، لكن الأخبار الواردة اليوم حملت لهم جرعة من الاطمئنان.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي



بونو غادر المباراة مع منتخب بلاده عند الدقيقة الـ33 من الشوط الأول، وقد تحدثت بعض المصادر عن تعرضه لإصابة بسيطة في العضلة الخلفية للفخذ، لكن لم يصدر بعد أي تصريح طبي رسمي من المغرب أو الهلال حول طبيعة الإصابة ومدة العلاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر المؤكد هو غياب اللاعب عن مباراة المغرب القادمة أمام إفريقيا الوسطى بعد غدٍ الثلاثاء، مع بعض الأحاديث غير الرسمية حول جاهزيته للعب مع الهلال بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث سيلعب الفريق ضد الفيحاء في دوري روشن يوم الجمعة القادم ومن ثم اللقاء المرتقب أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا يوم 21 أكتوبر الجاري.

GOAL

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن جاهزية الحارس البديل، محمد العويس، للعب عقب تعافيه التام من إصابة ظهره التي أجبرته على إجراء جراحة في فرنسا خلال ديسمبر الماضي، إذ سافر اللاعب إلى فرنسا بداية أكتوبر الحالي للخضوع إلى فحوصات طبية على ظهره وقد أكدت سلامته التامة، ومن المتوقع أن يعود غدًا الإثنين لعرض تلك نتائج تلك الفحوصات على أطباء الهلال لتحديد موعد عودته للتدريبات ومن ثم للمباريات.

الجهاز الفني في الهلال سيُحاول تجهيز العويس سريعًا خلال الأيام القليلة القادمة للحاق بمواجهة الفيحاء خوفًا من عدم قدرة الحارس المغربي خوضها، والأهم أن يكون جاهزًا لمواجهة العين الثأرية للزعيم بعدما أخرجه منافسه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، ولذا لا يمكن وصف عودة العويس إلا أنها حبل الإنقاذ الذي وصل الهلال في الوقت المناسب.