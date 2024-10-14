"فهد بن نافل لا يملك أي صلاحيات!" .. مسؤول النصر السابق يكشف سر تفوق الهلال وقرار خاطئ من صندوق الاستثمارات

فهد بن نافل لا يملك أي صلاحيات في الهلال..

أثار أحمد البريكي، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، لا يمتلك أي صلاحيات، كاشفًا عن "خطأ" صندوق الاستثمارات العامة وكواليس أزمة الميركاتو الصيفي التاريخي لأندية السعودية في عام 2023.

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وجاء حديث البريكي ردًا على رسائل الإعلاميين التي تؤكد بأن فهد بن نافل، يمتلك كافة الصلاحيات الإدارية في نادي الهلال، على عكس أندية صندوق الاستثمارات الأخرى، والتي شهدت خلافًا حول الصلاحيات الإدارية بين الشركة الربحية والمؤسسة غير الربحية، ما ساهم في تقدم لؤي ناظر وإبراهيم المهيدب، باستقالتهما من رئاسة الاتحاد والنصر.

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وقال البريكي، عبر برنامج "دورينا غير"، إن فهد بن نافل لا يملك أي صلاحيات، وهناك خطأ ارتكبه صندوق الاستثمارات، وتداعياته مستمرة على مدار 3 سنوات مُقبلة، بعدما أطلق حوكمته، وفي فترة الانتقالات الصيفية التي تعد الأكبر في العالم، خلال عام 2023، لم يتدخل الصندوق في القرارات الفنية للأندية، ولم تكن له اختيارات، سواءً في المدربين أو اللاعبين.

وأضاف "اللائحة تقول إن المدير التنفيذي هو (الكل في الكل)، وكل نادٍ به مدير رياضي ومدرب، ولكن بعض الأندية لم يكن لديها مدربون، وصاروا يرفعون الأسماء التي يرغبون في استقطابها، وفي الاتحاد رحل المدرب نونو سانتو بعدما اعتمد الصفقات التي يريد التعاقد معها، وكذلك لويس كاسترو الذي كانت له كافة الاختيارات في النصر، بدءًا من فوفانا إلى آخر صفقة، ثم يأتي المدير الرياضي الجديد، ويقول (لاعب كذا وآخر كذا لا يتوافقون مع الاستراتيجية الفنية للنادي)".

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وتابع البريكي "ما كان يحدث في ترك اللاعب يتوجه للفيفا والكاس، لم يعد موجودًا، الآن يجب على الإدارة أن تضع خطة لمخالصة اللاعب وجدولة مستحقاته، ما تسبب في مأزق التعامل مع الوضع الحالي، إلا أن الأمر يختلف في الهلال؛ لأن المدرب جورج جيسوس هو من اختار اللاعبين، كما يفعل عندما يذهب إلى أي نادٍ، وفهد بن نافل لم يتدخل".

ونوه تنفيذي النصر السابق بأن ترك الحرية للأندية في جلب اللاعبين بالميركاتو قبل الماضي، وتحديد الأهداف من الشركة غير الربحية، يعد أكبر أخطاء صندوق الاستثمارات في الأندية، مضيفًا أن كل المدراء التنفيذيين الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت، كانوا يعلمون أنهم سيرحلون بعد ثلاثة شهور، ولجنة القرارات الرياضية لا يمكن للصندوق أن يتدخل في قراراتها، ولكن الشركة غير الربحية ممكن أو الأعضاء المستقلين".