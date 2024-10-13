"نحن بحاجة إليك" .. بريطاني شهير يطالب نيمار بالتوقيع لعملاق الدوري الإنجليزي!

هل يرحل نيمار عن الهلال في الصيف؟

تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، لموقف مفاجئ، أثناء حضوره فعاليات مباراة بطولة العالم للوزن المتوسط، حيث تم الإعلان عن قدومه إلى الدوري الإنجليزي، للعب في نادي آرسنال.

القصة تأتي من حضور نيمار لمتابعة مباراة بطولة العالم بين كريس يوبانك جونيور وكاميل زيريميتا، التي تستضيفها السعودية، حيث جلس النجم البرازيلي بجوار مدرب الملاكمة البريطاني الشهير، فرانك وارن، أثناء فعاليات النزال.

وتم تداول مقطع فيديو، لوارن بجوار نيمار، ليصرح البريطاني بشكل مفاجئ، بأن نجم الهلال سيوقع مع آرسنال، مضيفًا "إنه قادم إلى إنجلترا، سيأتي للعب مع الجانرز، نحن بحاجة إليك، نحن بحاجة إليك"، لينطلق اللاعب في الضحك ثم عانقه.

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ولا يزال مستقبل نيمار مع الهلال، غامضًا، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء مع الأزرق في الصيف المُقبل، علمًا بأن نجم برشلونة الأسبق، قد عاد إلى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، والتي غيبته عن مباريات الهلال منذ أكتوبر الماضي.

وتعاقد الهلال مع نيمار في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة موسمين، في صفقة تقدر بمبلغ 90 مليون يورو، وشارك اللاعب في 5 مباريات بقميص الأزرق، حيث سجل هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي.