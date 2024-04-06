أخبار الهلال اليوم | مفاجأة ياسر الشهراني المدوية .. وقصف نجم النصر بسبب الديربي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 6 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 5 إبريل 2024.

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"الهلال يرد في الملعب فقط" .. محمد الدعيع يقصف نجم النصر بسبب توقعه للديربي

يسيطر الصراع المرتقب بين الهلال والنصر في كأس السوبر، على أجواء الكرة السعودية، لينتقل أيضًا إلى أساطير الناديين في الاستوديوهات التحليلية. "اقرأ التفاصيل"

ضربة موجعة للنصر قبل لقاء الهلال .. وكاسترو يستسلم للأمر الواقع!

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، استبعاد سامي النجعي لاعب الفريق من معسكر العالمي استعدادًا لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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حكم إماراتي يضع الاتحاد السعودي في حرج قبل ديربي الهلال والنصر

استنكر الإعلامي خالد الدلاك، قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بسفر مجموعة من الحكام المحليين إلى الإمارات لقيادة مباريات كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"ندمت على التوقيع للهلال وهذا المسؤول قادر يجمع رونالدو وميسي" .. لاعب النصر الأسبق يفجرها

اعترف أحد اللاعبين السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بتوقيعه للغريم الأزلي الهلال؛ ثم ندمه على ذلك، في وقتٍ لاحق. "اقرأ التفاصيل"

"ياسر الشهراني وافق على الانتقال إلى النصر!" .. كشف مفاجأة كبرى عن نجم الهلال

"صدق أو لا تصدق".. ياسر الشهراني، ظهير أيسر الهلال، وافق في وقتٍ سابق، على الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

"خطتك فشلت يا كاسترو".. ضربة جديدة في النصر قبل كلاسيكو الهلال

تلقى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، صدمة موجعة، خلال مباراة الفريق أمام ضمك، والمقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"صيح".. صرخة رونالدو الجديدة بعد السقوط في التصويت الوهمي

تسببت خسارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، لسباق جائزة هدف الجولة 26 من دوري روشن السعودي، خيبة أمل لعشاق العالمي، بعدما منح اللقب إلى الغريم التقليدي، الهلال، من خلال تتويج سالم الدوسري باللقب. "اقرأ التفاصيل"

قبل انطلاقه بأيام .. تغيير مفاجئ في كأس السوبر السعودي!

يستعد الرباعي الاتحاد والهلال والنصر والوحدة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام بعد أيام بالإمارات، ليتم الإعلان عن تغيير مفاجئ بالبطولة! "اقرأ التفاصيل"

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