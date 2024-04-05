قبل انطلاقه بأيام .. تغيير مفاجئ في كأس السوبر السعودي!

تعرف على آخر تغييرات السوبر السعودي

يستعد الرباعي الاتحاد والهلال والنصر والوحدة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام بعد أيام بالإمارات، ليتم الإعلان عن تغيير مفاجئ بالبطولة!

ويُشارك الاتحاد في السوبر بصفته بطلًا لدوري روشن، والهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، والنصر وصيفًا لدوري روشن، بينما سيُشارك الوحدة بصفته وصيفًا لبطل كأس الملك.

وأعلن الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن تغيير اسم الكأس، إلى "كأس الدرعية للسوبر السعودي".

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وعلق الحساب على الفيديو المنشور: "بالاسم الجديد، كأس السوبر يطل عليكم، كأس الدرعية للسوبر السعودي".

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر، بينما سيلعب الاتحاد ضد الوحدة، في نصف نهائي البطولة، على أن يتواجه الفائزان من تلك المواجهة في المباراة النهائية التي ستقام في أبو ظبي.