"صيح".. صرخة رونالدو الجديدة بعد السقوط في التصويت الوهمي

حسرة نصراوية بعد فوز سالم الدوسري بلقب "هدف الجولة"

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تسببت خسارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، لسباق جائزة هدف الجولة 26 من دوري روشن السعودي، خيبة أمل لعشاق العالمي، بعدما منح اللقب إلى الغريم التقليدي، الهلال، من خلال تتويج سالم الدوسري باللقب.

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وتوج سالم الدوسري بلقب أفضل هدف في الجولة 26 من دوري روشن السعودي، بعدما اقتنص النسبة الأفضل في الاستفتاء الجماهيري الذي أطلقته رابطة المحترفين، بنسبة 44.7%، عن هدفه في شباك الخليج، الذي جاء بعد استغلال تمريرة عرضية من روبن نيفيز، ليسدد الدوسري الكرة على يمين الحارس.

وتفوق الدوسري في استفتاء هدف الجولة، بفارق بسيط عن كريستيانو رونالدو، الذي جاء في الوصافة بنسبة 44.1%، بينما جاء فراس البريكان، مهاجم الأهلي، في المركز الثالث، بفارق بعيد عن الدوسري ورونالدو، بنسبة 11.2%.

وأصبحت كلمة (التصويت الوهمي) الأكثر تداولًا بين منصات مشجعي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعترضت على تقدم سالم الدوسري على كريستيانو رونالدو، لمطالبة جماهير العالمي، من أجل المشاركة بقوة في التصويت الذي انتهى لصالح الهلال، وفوز الدوسري باللقب للمرة الثالثة بعد جولتي 12 و16.

ورد عشاق الهلال، بعد فوز سالم الدوسري باللقب، برسالة ساخرة (صيح)، في إشارة إلى صرخة رونالدو المميزة عقب تسجيل الأهداف SIU، إثر خسارة البرتغالي للقب.

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وتغنت منابر الهلال بتألق جماهير الزعيم في تدعيم لاعبيها للفوز بلقب أفضل هدف، خلال جولات دوري روشن، حيث تمكن نجوم الهلال من اقتناص اللقب في 11 جولة، والتي شهدت تتويج سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومحمد كنو وسعود عبد الحميد وروبن نيفيز وميشايل ديلجادو.

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