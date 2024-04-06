"الهلال يرد في الملعب فقط" .. محمد الدعيع يقصف نجم النصر بسبب توقعه للديربي

معركة السوبر تنتقل إلى الاستوديوهات

يسيطر الصراع المرتقب بين الهلال والنصر في كأس السوبر، على أجواء الكرة السعودية، لينتقل أيضًا إلى أساطير الناديين في الاستوديوهات التحليلية.

ويلتقي الهلال والنصر، عملاقا الكرة السعودية في ديربي مثير الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحل محمد الدعيع، الحارس التاريخي للهلال وسعد الحارثي، نجم النصر السابق، ضيوفًا على برنامج "دورينا" بقناة الرياضية السعودية، وتطرقا للحديث عن الديربي المرتقب.

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وقال سعد الحارثي، عندما سئل عن توقعاته للمباراة: "إن شاء الله يوم الإثنين المقبل، يفرح جمهور النصر بالفوز على الهلال".

واكتفى الدعيع بابتسامة، ورد على توقع الحارثي، قائلًا: "الهلال يكون رده في الملعب فقط، لا نتحدث كثيرًا".

ويشارك الهلال في السوبر السعودي هذا العام بعد الفوز بلقب كأس الملك 2023، أما النصر فتأهل باعتباره وصيف الدوري السعودي الموسم الماضي.