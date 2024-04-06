"ندمت على التوقيع للهلال وهذا المسؤول قادر يجمع رونالدو وميسي" .. لاعب النصر الأسبق يفجرها

كواليس مثيرة يكشف عنها لاعب النصر الأسبق..

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اعترف أحد اللاعبين السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بتوقيعه للغريم الأزلي الهلال؛ ثم ندمه على ذلك، في وقتٍ لاحق.

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هذا اللاعب؛ هو الظهير خالد الغامدي، الذي مثل نادي النصر في الفترة من 2011 إلى 2019، قبل الرحيل عن الفريق بشكل نهائي.

وفي هذا السياق.. قال الغامدي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "نعم وقعت للهلال.. كان لديّ العديد من الأسباب لأفعل ذلك".

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نجم النصر الأسبق أضاف: "لكني ندمت على التوقيع للزعيم؛ حيث ذهبت إلى رئيس النادي وقتها الأمير فيصل بن تركي، وطلبت منه السماح والبقاء مع قلعة العالمي".

وأكد خالد الغامدي، على عشقه الكبير لنادي النصر؛ خاصة أن أسرته بالكامل تقريبًا، من مشجعي هذا الكيان الكبير.

وأشاد الغامدي، بالأمير فيصل بن تركي، واصفًا إياه بالرئيس القوي والشجاع، الذي استطاع الجمع بين الأسطورتين محمد نور وحسين عبدالغني، في فريقٍ واحد.

واختتم الغامدي حديثه عن ابن تركي؛ قائلًا: "كما جمع نور وعبدالغني.. إنه الوحيد الذي يستطيع الجمع بين الأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

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