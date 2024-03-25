أخبار الهلال اليوم | مصري يعوض غياب نيمار وإصابة جديدة والنحس يرافق ميتروفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ضربة جديدة .. إصابة ثنائي الهلال والنصر مع منتخب السعودية

تعرض ناديا الهلال والنصر لـ"ضربة جديدة"؛ من داخل معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة طاجيكستان، مساء غدٍ الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

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"نيمار بريء" .. نجم الهلال تهرب من فضيحة ألفيش وهذا اللاعب دفع الكفالة عنه!

"من الذي دفع (كفالة) البرازيلي دانيال ألفيش؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد خروج النجم الدولي السابق من محبسه رسميًا، اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

"من سرقة البطولات والمرتزقة إلى طلب الستر" .. سعيد العويران وفن قصف جبهة الهلال

مناوشات تاريخية بين سعيد العويران ونادي الهلال. (طالع التفاصيل)

ليس محمد صلاح .. جورج جيسوس يختار نجمًا مصريًا لتعويض نيمار في الهلال!

حدد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "البديل المحتمل" للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

سوء حظ غريب .. نحس ميتروفيتش مع الهلال ينتقل إلى صربيا!

يعاني الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، من سوء حظ غريب في المباريات الأخيرة، سواء مع الزعيم أو منتخب بلاده. (طالع التفاصيل)

التفوق على الاتحاد والهلال .. المدير التنفيذي السابق للنصر يكشف دور المريسل في الفوز بصفقة الموسم

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر عن دور الإعلامي عبد العزيز المريسل في تفوق النادي على الهلال والاتحاد والفوز بصفقة الموسم في يناير 2019. (طالع التفاصيل)

تطور ملفت في حالة حسان تمبكتي الصحية قبل مواجهة الهلال والشباب في الدوري السعودي

يستعد الهلال لمرحلة حاسمة من الموسم الجاري، حيث سيخوض عددًا من مباريات دوري روشن قبل التوجه إلى أبو ظبي لخوض كأس السوبر السعودي ومن ثم نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي. (طالع التفاصيل)

سار على خطى الهلال .. النصر يطلب تغيير موعد مباراتيه في الدوري السعودي

رغم أنه لا يرتبط بأي مباريات خارجية بعد خروجه من دوري أبطال آسيا، إلا أن النصر سار على خطى الهلال وطلب من لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي تغيير موعد مباراتيه في دوري روشن أمام الطائي وأبها. (طالع التفاصيل)

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