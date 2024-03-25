ضربة جديدة .. إصابة ثنائي الهلال والنصر مع منتخب السعودية

الإصابات تواصل ضرب منتخب السعودية..

تعرض ناديا الهلال والنصر لـ"ضربة جديدة"؛ من داخل معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة طاجيكستان، مساء غدٍ الثلاثاء.

الأخضر السعودي يحل ضيفًا على طاجيكستان، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن المنتخب السعودي في بيانٍ رسمي، غياب متوسط ميدان الهلال عبدالإله المالكي، وجناح النصر عبدالرحمن غريب، عن التدريبات الجماعية للأخضر، اليوم الإثنين.

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وكشف الأخضر، عن أن المالكي وغريب، عانيا من آلام على مستوى الركبة؛ حيث لن يستطيعا المشاركة في مواجهة الغد، أمام طاجيكستان.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية، يتصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، بالعلامة الكاملة "9 نقاط"، وبفارق 5 نقاط كاملة عن طاجيكستان والأردن، صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.