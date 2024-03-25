"نيمار بريء" .. نجم الهلال تهرب من فضيحة ألفيش وهذا اللاعب دفع الكفالة عنه!

تطورات مثيرة عن علاقة نيمار بـ"الإفراج" عن داني ألفيش..

"من الذي دفع (كفالة) البرازيلي دانيال ألفيش؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة؛ وذلك بعد خروج النجم الدولي السابق من محبسه رسميًَا، اليوم الإثنين.

محكمة برشلونة أفرجت عن ألفيش، اليوم الإثنين، بكفالة تقدر قيمتها بـ"مليون يورو"؛ حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد حبسه 4 سنوات ونصف، بتهمة الاغتصاب.

ومع الحجز على أمواله.. لم يستطع النجم البرازيلي المعتزل، دفع هذا المبلغ من جيبه الخاص؛ وسط أنباء عن تكفل مواطنه نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، بهذا الأمر.

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لكن.. صانع المحتوى القطري الشهير مبخوت المري، الذي أكد صلته بعائلة نيمار سابقًا، نفى تكفل جناح نادي الهلال أو والده، بدفع "كفالة" داني ألفيش.

المري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، تحت عنوان حصريًا: "النجم الهولندي ممفيس ديباي؛ هو من قام بدفع مليون يورو، (كفالة) داني الفيس، وخروجة اليوم من السجن".

وأكد صانع المحتوى القطري، على أن نيمار جونيور ووالده، تهربا من دفع "كفالة" ألفيش، الذي لجأ إليهما في وقتٍ سابق.

ديباي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع ألفيش؛ حيث تزاملا في وقتٍ سابق، داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وكان مبخوت المري زعم في الصيف الماضي، بأن صفقة عودة نيمار إلى فريقه الأسبق برشلونة، قد تمت فعليًا؛ وذلك قبل انضمام اللاعب البرازيلي إلى الزعيم الهلالي.

جدير بالذكر أن نيمار أعلن أنه كان يتفاوض بالفعل مع برشلونة، للعودة إلى الفريق مجددًا، في الصيف الماضي؛ إلا أن الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الإسباني العملاق، حالت دون إتمام الصفقة.