ليس محمد صلاح .. جورج جيسوس يختار نجمًا مصريًا لتعويض نيمار في الهلال!

اسم مصري جديد يرتبط بنادي الهلال..

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حدد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، "البديل المحتمل" للساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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نيمار يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ للشفاء من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن رحيله عن الفريق الهلالي، في الميركاتو الصيفي القادم، من عدمه.

ووفقًا لصحيفة "صباح"، يرغب جيسوس في ضم النجم المصري محمود تريزيجيه، جناح أيسر نادي طرابزون سبور التركي، إلى صفوف الهلال، في الصيف القادم.

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الصحيفة التركية الشهيرة كشفت عن إعجاب كبير من المدرب البرتغالي - الذي بات قريبًا من تجديد عقده -، بإمكانيات تريزيجيه؛ حيث يرى أنه البديل الأنسب لتعويض نيمار.

وأوضحت أن نادي الهلال، سيقدم عرضه الرسمي إلى طرابزون سبور، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ لشراء المدة المتبقية من عقد الجناح المصري.

ويرتبط تريزيجيه بعقد مع الفريق التركي، حتى 30 يونيو 2026؛ حيث انضم إليه في صيف 2022، مسجلًا 23 هدفًا وصانعًا 14 آخرين، خلال 63 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أنه بجانب تريزيجيه، ارتبط اسم النجم المصري الآخر محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بالانتقال إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.

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