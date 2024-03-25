سوء حظ غريب .. نحس ميتروفيتش مع الهلال ينتقل إلى صربيا!

زميله سافيتش تألق في ليلة نحسه!

يعاني الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، من سوء حظ غريب في المباريات الأخيرة، سواء مع الزعيم أو منتخب بلاده..

المهاجم قاد منتخب بلاده رفقة زميله في الزعيم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، اليوم الإثنين، للفوز أمام قبرص بهدف نظيف، في إطار ودي.

هدف المباراة الوحيد سجله سافيتش في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، لكن بعده بأربع دقائق فقط، أهدر ميترو فرصة إضافة الهدف الثاني.

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أهدر ميتروفيتش ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 11 بغرابة شديدة، لتكون الضربة الثانية على التوالي التي يضيعها، فقد فعل أيضًا خلال مواجهة الهلال أمام الرياض، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن، في الثامن من مارس الجاري.

وبشكل عام، أضاع المهاجم الصربي ثلاث جزائيات الموسم الجاري، إذ كانت الأولى أمام الأهلي في الجولة الـ11 من دوري روشن.