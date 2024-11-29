أخبار الهلال اليوم | محمد البريك يكشف سر رحيله .. وتحذير لسالم الدوسري من "الحسد"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.

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الكشف عن ملامح صفقة الهلال الشتوية .. و"مفاجأة صادمة" تنتظر نيمار بعد إعلانه الاستمرار

تعالت أصوات جماهير نادي الهلال السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بـ"صفقات جديدة" في الميركاتو الشتوي القادم، خاصة بعد تراجع النتائج. "اقرأ التفاصيل"

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"الاقتداء بكريستيانو رونالدو" .. حسم مصير عبدالرزاق حمدالله من ديربي الهلال ومدرب الشباب يوجه رسالة غير مباشرة له!

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لمواجهة قوية أمام نظيره الهلال، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"أحدهم توفاه الله" .. مفسر رؤى يكشف كواليس استعانة لاعبين سعوديين به ويحذر: على سالم الدوسري حماية نفسه من السحر!

فجّر مفسر الرؤى أبو إلياس العنزي، مفاجآت من العيار الثقيل؛ بعد تعاونه مع العديد من نجوم كرة القدم السعوديين وبعض الأندية المحلية، خلال السنوات الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"لا يجب أن تمر هذه الواقعة مرور الكرام!" .. المريسل يطالب بتحقيق عاجل بعد زيارة لجنة المنشطات إلى الهلال

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد إعلان عملاق الرياض الهلال، زيارة لجنة مكافحة المنشطات "مقر" النادي، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"الأجانب لن يجلسوا على الدكة وسعود عبدالحميد بريء من هذا الأمر!" .. محمد البريك يكشف سر رحيله عن الهلال

كشف الظهير الأيمن السعودي محمد البريك، عن سر "رحيله" من عملاق الرياض الهلال، والانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم، الناشط في دوري يلو. "اقرأ التفاصيل"

معترفًا بواقعة كأس الملك الغريبة ورحلة الصين المثيرة .. لويس كاسترو ينتقد إدارة النصر ويؤكد: الفارق كبير لصالح الهلال!

فجّر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني "السابق" لنادي النصر السعودي، العديد من المفاجآت الكبرى، عن فترته مع الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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"تصريح لويس كاسترو للتاريخ" .. البكيري يصف نجوم النصر بـ"الجبناء" بعد هروبهم أمام الهلال!

هاجم الإعلامي محمد البكيري نجوم فريق نادي النصر، الذي تهربوا من تسديد ركلات الترجيح أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

بين البكاء والفرحة بالبطولات .. "هذا الفارق بين كريستيانو رونالدو ونيمار بالنصر والهلال"!

كشف الإعلامي عبد المحسن الجحلان عن الفارق بين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر. "اقرأ التفاصيل"