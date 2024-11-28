"الأجانب لن يجلسوا على الدكة وسعود عبدالحميد بريء من هذا الأمر!" .. محمد البريك يكشف سر رحيله عن الهلال

اللاعب ودع الهلال بعد سنواتٍ عديدة من المجد..

كشف الظهير الأيمن السعودي محمد البريك، عن سر "رحيله" من عملاق الرياض الهلال، والانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم، الناشط في دوري يلو.

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البريك البالغ من العمر 32 سنة، رحل عن نادي الهلال في صيف العام الحالي "2024"؛ بعد 10 سنوات كاملة مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم.

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وبعد الرحيل عن الهلال.. وقع الظهير الأيمن على عقود مع فريق نيوم، لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو من عام 2027؛ مشاركًا معه في 4 مباريات رسمية - حتى الآن -، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

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وفي هذا السياق.. أوضح البريك في تصريحات مع الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن ابتعاده عن "التشكيل الأساسي" للزعيم الهلالي، في العام والنصف الأخير؛ كان السبب الرئيس في الرحيل.

وعلى الرغم من أنه كان بديلًا في العام والنصف الأخير، للنجم الدولي السعودي الشاب سعود عبدالحميد؛ إلا أن البريك برأ زميله السابق في الهلال، من أن يكون السبب في رحيله عن الفريق الأزرق.

وأكد البريك أن سياسة مجلس إدارة نادي الهلال؛ هي تواجد أكثر من "لاعب جيد" في نفس المركز، دون النظر إلى الأسماء، من أجل خلق منافسة قوية، يكون الفريق هو المستفيد منها.

وتابع نجم نادي نيوم: "استفدت كثيرًا من تواجد لاعب بحجم سعود، في الفريق الهلالي؛ وبالعكس.. لم أفكر أبدًا في الرحيل عن الزعيم بسببه".

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المثير في الأمر.. سعود عبدالحميد رحل عن نادي الهلال، في صيف العام الحالي - وهو نفس وقت مغادرة البريك -؛ حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.

واعترف محمد البريك أن قرار الرحيل عن الهلال، لم يكن أمرًا سهلًا أبدًا؛ قائلًا: "رأيت أنني لازلت صغيرًا في السن، واستحق أن أشارك في المباريات، بشكل أكبر".

وعن سبب اختيار نيوم بالذات.. أشار البريك إلى أنه أعجب بالمشروع الرياضي لهذا الفريق؛ ووجد أنه سيلعب العديد من المباريات؛ مع حلم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، حال تأهل منتخب السعودية بالطبع.

انتقاد قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب

وعلى جانب آخر.. انتقد البريك قرار زيادة عدد "أجانب" دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى 10 محترفين من بينهم اثنين - تحت السن -، معتبرًا أن هذا الأمر "يضر" باللاعب المحلي.

وقال نجم نيوم: "حتى لو اللاعب السعودي أفضل من الأجنبي، من المستحيل أن يلعب.. الدولة تدفع أموالًا طائلة للمحترفين؛ لذلك لم يأتوا ليجلسوا على الدكة".

وشدد محمد البريك على أن نوعية الأجانب الذين أتوا إلى الدوري السعودي، سيرفعون من قيمة المسابقات المحلية ونسب المشاهدة التلفزيونية؛ ولكن.. العدد سيضر اللاعب المحلي، ويجبره على القتال المستمر، حتى ولو خارج الدولة.