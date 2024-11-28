الكشف عن ملامح صفقة الهلال الشتوية .. و"مفاجأة صادمة" تنتظر نيمار بعد إعلانه الاستمرار

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

تعالت أصوات جماهير نادي الهلال السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بـ"صفقات جديدة" في الميركاتو الشتوي القادم، خاصة بعد تراجع النتائج.

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الهلال فقد صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، بعد الخسارة المفاجئة أمام الخليج (2-3)، في الجولة الحادية عشر؛ قبل أن يتراجع إلى وصافة "منطقة الغرب" في بطولة النخبة الآسيوية، عقب التعادل الإيجابي (1-1) مع السد القطري، في الأسبوع الخامس من مرحلة الدوري.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، المقرب من البيت الهلالي، عن "خطة" مجلس إدارة الزعيم، في سوق الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

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الصويلحي أعلن في مقطع فيديو، أن الهلال سيتعاقد مع لاعب أجنبي - تحت السن -، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ مع "الحفاظ" على جميع المحترفين الحاليين في صفوف الفريق الأول، بمن فيهم الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

ويضم الهلال في صفوفه لاعب أجنبي واحد فقط - تحت السن -، وهو المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ ما يسمح له بالتعاقد مع محترف آخر في هذه الفئة، حسب اللوائح والقوانين الرياضية، في المملكة العربية السعودية.

وأكد الإعلامي الرياضي أن اللاعب الأجنبي، الذي سيتعاقد معه الزعيم الهلالي في الشتاء، سيكون في خانة "الطرف الأيمن" من الملعب؛ معترفًا أن الإسباني الشاب ألبرتو موليرو، أحد الخيارات المطروحة على طاولة مجلس الإدارة.

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موليرو البالغ من العمر 21 سنة، يلعب في صفوف نادي لاس بالماس الإسباني؛ وهو يجيد في الأساس كـ"صانع ألعاب"، ولكنه يستطيع اللعب أيضًا في الجناحين الأيمن والأيسر؛ حيث كان أحد أهداف الهلال كذلك، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وبخصوص مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ قال حمد الصويلحي: "سيستمر بنسبة كبيرة جدًا، حتى نهاية عقده في صيف 2025".

لكن.. الصويلحي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن أن الهلال يتجه إلى عدم قيد نيمار في "القائمة المحلية"؛ على أن يشارك مع الفريق الأول في مسابقة النخبة الآسيوية فقط، مثلما حدث خلال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي.

ولم يسجل الهلال اسم نيمار في "القائمة المحلية"، خلال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بسبب أنه كان يتشافى من إصابة "القطع في الرباط الصليبي"؛ حيث اقتصرت مشاركاته على بطولة النخبة الآسيوية فقط، بعد العودة لخوض المباريات مجددًا، وقبل معاناته من "تمزق في العضلة الخلفية" مؤخرًا.

ويضم الزعيم الهلالي في صفوفه حاليًا، 8 محترفين أجانب - فوق السن -، بخلاف نيمار دا سيلفا جونيور؛ وهو الحد الأقصى المسموح به في "القائمة المحلية" لكل نادٍ، حسب اللوائح والقوانين.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور أعلن استمراره مع الهلال، الذي انضم إليه في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، حتى نهاية عقده بختام الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وهو الأمر الذي أكده والد اللاعب، الذي قال إن الأخير سيشارك مع الزعيم في كأس العالم للأندية، ثم سيكون حرًا في تحديد مستقبله بعد ذلك.