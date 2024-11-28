معترفًا بواقعة كأس الملك الغريبة ورحلة الصين المثيرة .. لويس كاسترو ينتقد إدارة النصر ويؤكد: الفارق كبير لصالح الهلال!

كاسترو يخرج عن صمته بعد الرحيل عن النصر..

فجّر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني "السابق" لنادي النصر السعودي، العديد من المفاجآت الكبرى، عن فترته مع الفريق الأول لكرة القدم.

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كاسترو تولى تدريب النصر في الفترة من يوليو 2023 إلى سبتمبر 2024؛ حيث تمت "إقالته" بعد فشل الفريق الأول في التتويج بأي بطولة رسمية، مكتفيًا بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودي".

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واعترف كاسترو في تصريحات مع برنامج "في المرمى"، مساء يوم الخميس، أنه كانت هناك فجوة كبيرة للغاية بين الفريق النصراوي، ومنافسه وغريمة الأزلي الهلال.

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وأشار المدير الفني البرتغالي إلى أن الجميع في النصر، عمل على تقليل هذه الفجوة؛ قائلًا: "لكي يحدث ذلك.. كان علينا أن نجعل الفريق الحالي، أفضل بكثير من ما كان عليه في السنوات الماضية".

وأوضح كاسترو أن خطة تحسين النصر، لم تسر بالشكل المطلوب؛ حيث لم يستطع النادي التعاقد مع عديد اللاعبين العالميين، الذين كان يريدهم في الميركاتو.

وأضاف: "في نفس الوقت.. خصمنا كان لديه قدرة مالية أعلى بكثير؛ ما سمح له بتدعيم صفوفه بقوة، وجلب اللاعبين الذين يريدهم"، معتبرًا أن هذا الأمر جعل من الصعب على قلعة العالمي، أن ينافس على الألقاب.

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ومن ناحية أخرى.. انتقد لويس كاسترو العديد من القرارات والتصرفات، داخل نادي النصر؛ ومنها.. السفر إلى الصين مطلع العام الحالي "2024"؛ من أجل خوض مباراتين وديتين.

وقال المدير الفني السابق لنادي النصر: "سافرنا إلى هُناك، ولم نلعب أي مباراة بسبب إصابة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول؛ ما جعلنا نضيع 5 أيام كاملة"؛ مؤكدًا أنه لا يعلم من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ.

وبالإضافة إلى ذلك.. كشف كاسترو عن أن عددًا من نجوم نادي النصر، رفضوا تسديد "ركلات الجزاء" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ والذي خسره الفريق ضد الهلال.

ورفض لويس كاسترو ذكر أسماء اللاعبين الذين امتنعوا عن تسديد "ركلات الجزاء" ضد الزعيم الهلالي؛ قائلًا: "مهنيتي واحترافيتي يمنعاني من ذلك".

وفي النهاية.. شدد كاسترو على أنه حاول الدفاع عن النصر وحقوقه، خلال فترة توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم؛ خاصة أنه كان يجد تعاملًا مختلفًا من الحكام مع العالمي، بالمقارنة مع الأندية الأخرى.

جدير بالذكر أن لويس كاسترو قاد الفريق النصراوي، في 54 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ محققًا 36 فوزًا، مقابل 9 تعادلات ومثلهم في الهزائم.