"أحدهم توفاه الله" .. مفسر رؤى يكشف كواليس استعانة لاعبين سعوديين به ويحذر: على سالم الدوسري حماية نفسه من السحر!

كان يذهب للاعبين إلى منازلهم لحل مشاكلهم..

فجّر مفسر الرؤى أبو إلياس العنزي، مفاجآت من العيار الثقيل؛ بعد تعاونه مع العديد من نجوم كرة القدم السعوديين وبعض الأندية المحلية، خلال السنوات الماضية.

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ومن فترة لأخرى.. كانت بعض الروايات الغريبة تظهر على الساحة الرياضية السعودية؛ تتعلق باستخدام "السحر"، أو إصابة بعض اللاعبين بـ"العين"؛ حسب أقوال ناشري هذه القصص.

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وفي هذا السياق.. اعترف العنزي في تصريحات مع برنامج "الأول"، مساء اليوم الخميس، أن عددًا من نجوم الكرة السعودية الدوليين - واصفًا إياهم بالأسماء القوية للغاية -؛ كانوا يستعينون به في الماضي.

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وقال مفسر الرؤى: "لاعبون دوليون أصيبوا بالـ(مس) و(العين) بالفعل"، مشيرًا إلى أنه كان يحضر إلى منازلهم؛ من أجل قراءة آيات من القرآن والأوردة عليهم، مع تفسير أحلامهم.

وكشف أبو إلياس العنزي عن أن أحد هؤلاء اللاعبين الدوليين السابقين - رفض ذكر اسمه - توفاه الله؛ بسبب إصابته بـ"العين" وليس "المس"؛ على حد قوله.

واعتبر العنزي أن النجم الدولي السعودي الحالي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ هو الأكثر عرضة للإصابة بـ"العين" و"الحسد".

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ووجّه العنزي رسالة إلى الدوسري، بضرورة قراءة الأوردة والأذكار باستمرار، خاصة قبل المباريات التي يشارك فيها؛ حتى يحمي نفسه من الإصابة بـ"العين"، أو التعرض لأي نوع من السحر.

وبلهجة فيها الكثير من المزاح؛ قال مفسر الرؤى خلال تصريحاته المثيرة للجدل: "رغم أنني مشجع لنادي النصر؛ لكن.. لا أريد أن يصاب سالم بأي شيء".

وعلى جانب آخر.. روى أبو إلياس أن أحد رؤساء الأندية السعودية - لم يذكر اسمه -، قام بالاتصال به قبل مباراة حاسمة في الدوري المحلي؛ ليستفسر منه عن "رؤية ما"، متعلقة بفوز فريقه باللقب من عدمه.

وأشار أبو إلياس العنزي إلى أن هذه الواقعة كانت في وقتٍ قريب، حيث كان صريحًا مع هذا الرئيس؛ عندما فسر له الرؤية، بأن فريقه "سيخسر" لقب الدوري السعودي.

واختتم العنزي تصريحاته؛ بالقول: "هذا الفريق خسر لقب الدوري بالفعل؛ والرئيس الذي لم يكن يصدقني في البداية، عندما فسرت له الرؤية، أصبح مُقرب جدًا مني بعد ذلك".