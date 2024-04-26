أخبار الهلال اليوم | كارثة جديدة .. والاتحاد يتحرك لمصلحة الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 26 أبريل 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"الإعلام الهلالي مختطف!".. الصرامي يستدل بكارثة العين ويشيد بقوة النصر

أثار الإعلامي سعود الصرامي، حالة من الجدل، بعد وصف الإعلام الهلالي بأنه "مختطف"، مشيرًا إلى أن الجيل الإعلامي الحالي، لم يعد مثل السابق، وظهر واضحًا قبل مباراة العين الإماراتي، في الإياب الآسيوي. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | "الكرة سهلة ولكن لمن يفهم" .. نجم الفيحاء يسخر من ميشايل ديلجادو!

أهدر النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال فرصة محققة أمام العين الإماراتي، حيث كان إهدارها سببًا في إقصاء الزعيم من دور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا، مما جعلته عرضة للسخرية! "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "لن أصمت بسبب حزنكم" .. معلق مباراة الهلال والعين يكشف حقيقة اتهامه الكرة السعودية بـ"الفساد والتآمر"

أشعل المعلق الإماراتي الشهير عامر عبدالله، جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية السعودية؛ خلال تعليقه على مباراة العين والهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. "اقرأ التفاصيل"

تحرك في صالح الهلال .. الاتحاد يُخاطب إدارة المسحل من جديد بشأن كلاسيكو كأس الملك

كشف الصحفي ماجد هود عن سعي إدارة الاتحاد لمحاولة جديدة مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تهدف لتأجيل مباراة الفريق الأول أمام الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد المحاولة السابقة. "اقرأ التفاصيل"

"لسنا فريق أقوال" .. العين يواصل جلد الهلال خارج الملعب!

مازالت احتفالات نادي العين الإماراتي بإقصاء الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا والتأهل إلى نهائي البطولة متواصلة، والأهم أن "جلد" الفريق الأزرق خارج الملعب مازال مستمرًا! "اقرأ التفاصيل"

إعلامي يقدم الدليل .. كريستيانو رونالدو يبرئ الهلال ويكشف كذبة "اللوبي الأزرق"

قدّم الإعلامي الرياضي فهد الروقي، دليل "براءة" نادي الهلال السعودي، من الاتهامات التي توجه إليه، بـ"السيطرة" على اللجان الرياضية في المملكة. "اقرأ التفاصيل"

كارثة جديدة في الهلال .. الإعلان عن مدة "غياب" سالم الدوسري رسميًا

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، "مدة" غياب نجمه الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي. "اقرأ التفاصيل"

فهد الهريفي باكيًا: الهلال قادني للمشكلات في النصر وأدعي بسجودي على هذا الثنائي!

فتح فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، قلبه في حوار مطول مع برنامج "المواجهة مع البكيري" تحدث خلاله عن مواضيع عدة، لكن ربما كان أبرزها هي كواليس اعتزاله وقبلها واقعة شطبه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 1992. "اقرأ التفاصيل"

"تورطت مع الهلال بسبب حبي لنجم مصر!" .. مشاري العفاسي يحسم جدل "الشماتة" في الزعيم

بعد الهجوم الجم الذي يتعرض له على مدار اليومين الماضيين، اضطر قارئ القرآن الشيخ مشاري راشد العفاسي، للخروج للتوضيح، خاصةً بعدما اتهمه السعوديون بالسخرية من الهلال لصالح العين الإماراتي. "اقرأ التفاصيل"

"دعونا نتنفس دون تهديد!" .. خالد الغامدي يستاء بعد أنباء تحرك الهلال لمقاضاته!

بعدما أثار الكثير من جدل بظهوره عقب وداع الهلال لدوري أبطال آسيا، خرج خالد الغامدي؛ نجم النصر الأسبق، مستاءً من الوضع في الوسط الرياضي، مطالبًا بحرية التعبير عن الرأي. "اقرأ التفاصيل"

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