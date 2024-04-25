فيديو | "لن أصمت بسبب حزنكم" .. معلق مباراة الهلال والعين يكشف حقيقة اتهامه الكرة السعودية بـ"الفساد والتآمر"

رد معلق مباراة الهلال والعين على الهجوم الجماهيري ضده..

أشعل المعلق الإماراتي الشهير عامر عبدالله، جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية السعودية؛ خلال تعليقه على مباراة العين والهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

العين تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد تجاوزه عقبة الهلال في المربع الذهبي؛ حيث فاز "ذهابًا" على أرضه ووسط جماهيره في الإمارات العربية المتحدة، بأربعة أهداف مقابل اثنين، قبل أن يخسر "إيابًا" في العاصمة الرياض، بنتيجة (1-2).

وخلال تعليقه على مباراة الإياب.. قال عبدالله بعد إلغاء هدف لنادي العين: "الظلم ظلمات.. ما يصير هذا الأمر يا الاتحاد الآسيوي"؛ ملمحًا إلى استهداف واضح من الحكم الكويتي أحمد العلي - الذي أدار اللقاء -، للفريق الإماراتي.

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هذا التعليق أثار غضب الجماهير الهلالية، التي شنت حملة هجوم عنيفة على المعلق الإماراتي الشهير، زاعمة أنه يتهم الكرة السعودية بـ"الفساد"، و"التآمر" مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. رد عامر عبدالله، على هجوم جماهير الهلال ضده؛ قائلًا: "لم تخرج من فمي كلمة (فساد)"، مشددًا على أنه كان يتحدث فقط عن الأخطاء التي ارتكبها الحكم ضد فريق العين، والذي أكدها المحللون في السعودية بأنفسهم.

واعتبر عبدالله في مقطع فيديو، أن الحملة الجماهيرية ضده، من المنتمين إلى نادي الهلال؛ بسبب الحزن على خروج فريقهم، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأكد عبدالله، على أنه لم يقلل من الهلال أو أي فريقٍ آخر في المملكة، ولكنه أيضًا غير مطالب بـ"الصمت" و"عدم الاحتفال"، احترامًا للحظات السعوديين الحزينة؛ لأن من حقه أن يفرح بتأهل ممثل بلده، إلى النهائي القاري الكبير؛ متساءلًا في نهاية حديثه بالقول: "هل تستكترون علينا السعادة؟!".