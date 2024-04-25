"دعونا نتنفس دون تهديد!" .. خالد الغامدي يستاء بعد أنباء تحرك الهلال لمقاضاته!

نجم النصر الأسبق يطالب بحرية التعبير عن الرأي في الرياضة السعودية..

بعدما أثار الكثير من جدل بظهوره عقب وداع الهلال لدوري أبطال آسيا، خرج خالد الغامدي؛ نجم النصر الأسبق، مستاءً من الوضع في الوسط الرياضي، مطالبًا بحرية التعبير عن الرأي.

الجدل بدأ مع ادعاء نجم العالمي الأسبق أن هناك الكثيرين فرحين بوداع الزعيم للبطولة القارية، نظرًا لسيطرة "الأيادي الخفية الهلالية" على المناصب المهمة في الرياضية.

حديث الغامدي هذا تسبب في هجوم جم عليه ومطالب بمعاقبته، حتى أن الصحفي الرياضي أحمد العجلان أكد بالفعل أن إدارة الهلال تحركت لمقاضاته بالفعل.

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لكن النجم المعتزل لم يتأثر بتلك الأنباء، فأوضح أن الخطوط الحمراء بالنسبة له موضوعة على ثلاثة مواضيع فقط؛ هي: التعدي على الدين أو الإساءة للإسلام أو للقيم السعودية، الإساءة للوطن أو لولاة الأمر، وأخيرًا الأمن القومي.

وأضاف الغامدي: "أما بعيدًا عن هذه القضايا الثلاث فحدث ولا حرج، لكن ما لاحظته أن فئة من الإعلام الرياضي مقيتة، تحرف وتشكك في أشياء كثيرة لأهداف معينة!، لذلك دعوا الناس تستمتع وتتنفس وتتمتع برياضتنا بقول ما تريد بدون تحوير أو تهديد، نتمنى أن يكون موسمًا جميلًا على الجماهير".

يذكر أن الهلال ودع البطولة القارية بعد الهزيمة أمام العين بخماسية مقابل أربعة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ضمن دور ربع النهائي، إذ هُزم ذهابًا 4-2، وفاز إيابًا 2-1.