كارثة جديدة في الهلال .. الإعلان عن مدة "غياب" سالم الدوسري رسميًا

هزة كبرى تضرب نادي الهلال..

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أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، "مدة" غياب نجمه الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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سالم تعرض للإصابة، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الهلال والعين الإماراتي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات "إياب" نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشف الهلال في بيان رسمي، عن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الدولي؛ أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

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الهلال أوضح أن سالم الدوسري، يحتاج إلى 5 أسابيع من العلاج والتأهيل؛ من أجل الشفاء من هذه الإصابة، التي تعرض لها أمام الفريق العيناوي.

وبالتالي.. تأكد رسميًا نهاية موسم سالم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ حيث لم يتبق سوى شهر واحد فقط تقريبًا، على إسدال الستار عن جميع المنافسات، في المملكة.

جدير بالذكر أن الهلال، يفتقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، حتى نهاية الموسم الرياضي أيضًا؛ وذلك بعد أن تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، خلال شهر أكتوبر الماضي.

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