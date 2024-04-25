تحرك في صالح الهلال .. الاتحاد يُخاطب إدارة المسحل من جديد بشأن كلاسيكو كأس الملك

الكلاسيكو يُقام تلك المرة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين

كشف الصحفي ماجد هود عن سعي إدارة الاتحاد لمحاولة جديدة مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تهدف لتأجيل مباراة الفريق الأول أمام الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد المحاولة السابقة.

نادي العين الإماراتي بإخراجه الهلال من دوري أبطال آسيا تسبب بطريقة غير مباشرة في دفع الاتحاد للمحاولة الجديدة، حيث أصبح متاحًا تعديل الروزنامة وتغيير مواعيد المباريات بعد خروج الزعيم من البطولة القارية.

الاتحاد كان قد أعلن تقدمه بطلب للجنة المسابقات بتأجيل مباراة نصف نهائي كأس الملك أمام الهلال المقررة يوم 30 أبريل الجاري إلى موعد آخر بسبب غياب نجومه المتواجدين مع المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عامًا، لكن الطلب رُفض حسبما أوضحت صحيفة الرياضية السعودية سابقًا.

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هود أكد أن الإدارة الاتحادية تحرص تمامًا على مشاركة اللاعبين الدوليين في نصف النهائي وتفادي ما حدث في بطولة السوبر السعودي مؤخرًا، ولذا عادت النقاشات الداخلية لإرسال طلب جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم يطلب التأجيل.

طلب الاتحاد تأجيل كلاسيكو كأس الملك أمام الهلال قد يكون في صالح الفريق العاصمي تلك المرة، حيث يفتقد لخدمات عدد من لاعبيه على رأسهم ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وقد يعودون لصفوفه حال أجلت القمة لموعد آخر.

لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي كانت قد أجلت مباراة الهلال أمام الأهلي التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي إلى 19 مايو القادم، وذلك بعد تأجيل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.