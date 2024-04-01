أخبار الهلال اليوم | صدمة كبرى في مراحل الحسم ورئيس الأهلي يوجه رسالة للزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيسوس يتفوق على جاياردو

حصد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، جائزة أفضل مدرب في شهر مارس الماضي، المقدمة من رابطة دوري روشن.

جيسوس تفوق على الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد، حاصدًا 69.1% من نسبة التصويت الجماهيري.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتوج بها جيسوس بالجائزة منذ بداية الموسم الجاري، حيث قد فعل في أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، فبراير ومارس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

رسميًا | خسارة كبرى .. الهلال يصدم جماهيره بتطورات إصابة أليكساندر ميتروفيتش قبل مراحل الحسم

أعلن الهلال السعودي رسميًا اليوم الإثنين، تطورات إصابة مهاجمه الصربي أليكساندر ميتروفيتش، التي كان قد تعرض لها خلال ديربي الشباب الأخير. (طالع التفاصيل)

"الفرج يقلل من الشباب؟".. رسالة نارية لقائد الهلال في كواليس الديربي

كشف نادي الهلال عن رسالة القائد سلمان الفرج، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل خوض مباراة الشباب، في قمة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

الهلال على بعد خطوة من دوري النخبة الآسيوي.. والنصر يقترب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نحو حجز مقعد في بطولة دوري النخبة الآسيوي، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى، خلال موسم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

من أجل كأس العالم.. نيمار يخطط للرحيل عن الهلال

أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، حالة من الجدل، حول مستقبله مع النادي، وموقفه الحاسم من تجديد عقده الذي ينتهي خلال العام المقبل. (طالع التفاصيل)

فيديو | ملحمة إندريك ضد نيمار.. مستقبل ريال مدريد يتألم ونجم الهلال يحتفل!

حقق سانتوس انتصارًا صعبًا على بالميراس بنتيجة 1-0 أمس الأحد، على ملعب أوربانو كالديرا، في ذهاب نهائي دوري باوليستا البرازيلي. (طالع التفاصيل)

رئيس الأهلي يصدم الهلال.. "نرفض تأجيل قمة دوري روشن"

حسم خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية، الجدل الدائر حول رغبة نادي الهلال في تأجيل مباراة الفريقين، في قمة الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

أخيرًا .. أخبار سعيدة لدفاع النصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي

لا يمر النصر بأفضل فتراته في الموسم الجاري، سواء من حيث النتائج أو جاهزية اللاعبين، حيث خرج من دوري أبطال آسيا وفقد عمليًا فرصه في الفوز بلقب دوري روشن السعودي، ويغيب عنه عديد النجوم للإصابة وأبرزهم تاليسكا وعبد الإله العمري. (طالع التفاصيل)

بـ4 طرق مختلفة .. إضعاف الهلال هو الحل الأفضل لإنقاذ الدوري السعودي

سطوة الهلال على الدوري السعودي أصبحت واضحة تمامًا، حتى مع ثورة الانتقالات وجلب المنافسين لأسماء كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز إلا أن ذلك لم يمنع الهيمنة المطلقة للزعيم على البطولات بل وعزز ذلك بأرقام قياسية مذهلة. (طالع التفاصيل)

SHAHID