الهلال يفوز على الشباب (4-3) في دوري روشن السعودي

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كشف نادي الهلال عن رسالة القائد سلمان الفرج، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل خوض مباراة الشباب، في قمة دوري روشن السعودي.

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وحقق الهلال الفوز رقم 30 على التوالي، في مسيرته خلال الموسم الجاري بكافة البطولات، بعد فوز دراماتيكي على الشباب بنتيجة (4-3)، في قمة الجولة 25 من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب نادي الشباب بالرياض.

وقال سلمان الفرج للاعبي الهلال، في غرفة خلع الملابس، قبل المباراة، "بسم الله.. نتوكل على الله، تعرفون الشباب لا يعرف يدافع، هو الفريق الوحيد الذي يشبه طريقة لعب الهلال، في أي مباراة يهاجم طوال الوقت، ومن يهجم علينا نعرف كيف نتصرف وكيف نسجل الأهداف".

وأضاف "الشباب لديهم حوافز كثيرة؛ مدرب جديد يريد إيقاف سلسلة انتصارات الهلال، ولاعبون يقاتلون في كل دقيقة من المباراة، ويجب أن نكون مستيقظين، وأنتم تعرفون كيف تحققون الانتصار ولا توقفون السلسلة".

وحرص البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، على مشاركة اللاعبين صيحة الاستعداد للمباراة، ليتمكن الزعيم من تحقيق انتصاره الثالث والعشرين في دوري روشن السعودي، هذا الموسم، والفوز رقم 30 على التوالي في مختلف المسابقات، ليدعم رقمه القياسي المسجل في موسوعة غينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم.

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ويتزعم الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 71 نقطة من 25 مباراة، موقعًا على 23 فوزًا وتعادلين، ومحافظًا على مسيرته بلا هزائم، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة، في المركز الحادي عشر.

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