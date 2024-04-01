Aleksandar Mitrovic Hilal 2024Getty
زهيرة عادل

رسميًا | خسارة كبرى .. الهلال يصدم جماهيره بتطورات إصابة أليكساندر ميتروفيتش

اليكساندر ميتروفيتشالهلالدوري روشن السعودي

ضربة قوية في مراحل الحسم من الموسم بالنسبة للهلال..

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أعلن الهلال السعودي رسميًا اليوم الإثنين، تطورات إصابة مهاجمه الصربي أليكساندر ميتروفيتش، التي كان قد تعرض لها خلال ديربي الشباب الأخير.

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الصربي كان قد أصيب خلال الشوط الأول من الديربي، واضطر مدربه جورج جيسوس لاستبداله، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وأوضح الزعيم أن ميترو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة ستة أسابيع كاملة، لينتهي موسمه مع الفريق بشكل رسمي.

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بهذا يغيب المهاجم الصربي عن الأزرق في مراحل الحسم من دوري أبطال آسيا، إذ وصل الفريق بالفعل لنصف النهائي، وكذلك يغيب عن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا شارك الموسم الجاري في 35 مباراة مع الزعيم في مختلف البطولات، سجل خلالها 33 هدفًا وصنع ثمانية آخرين.

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