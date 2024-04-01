فيديو | ملحمة إندريك ضد نيمار.. مستقبل ريال مدريد يتألم ونجم الهلال يحتفل!

ليلة صعبة على الفتى البرازيلي!

حقق سانتوس انتصارًا صعبًا على بالميراس بنتيجة 1-0 أمس الأحد، على ملعب أوربانو كالديرا، في ذهاب نهائي دوري باوليستا البرازيلي.

وحضر النجم نيمار لاعب الهلال السعودي المباراة، بينما كان يرتدي قميصًا يحمل شعار ناديه السابق (سانتوس)، واتجه بكأس البطولة إلى منتصف ملعب المباراة ووضعه على منصة.

ويدين سانتوس بالفضل في هذا الفوز لرومولو أوتيرو، صاحب الهدف الوحيد برأسية مميزة في الدقيقة 48، وهو ما أثلج صدر نيمار، الذي أظهرت لقطات من مدرجات ملعب المباراة احتفاله بالهدف.

من جهته، شارك إندريك نجم بالميراس، الذي سينتقل لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل، لمدة 66 دقيقة في المباراة، وبرز بتمريرات أدت إلى فرصتين للتسجيل (لم تستغل)، قبل أن يُشاهد على مقاعد البدلاء بينما يبدو عليه القلق، وهو يضع الثلج على فخذه اليمنى.

الآن سيتعين على بالميراس التفكير في قلب النتيجة بدعم جماهيرهم يوم الأحد المقبل، للدفاع عن اللقب، لكنه سيخوض قبلها مباراة مهمة في كأس ليبرتادوريس خارج الديار أمام سان لورينزو.