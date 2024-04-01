رئيس الأهلي يصدم الهلال.. "نرفض تأجيل قمة دوري روشن"

رئيس الأهلي يحسم الجدل حول تأجيل مباراة الهلال في قمة دوري روشن السعودي

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حسم خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية، الجدل الدائر حول رغبة نادي الهلال في تأجيل مباراة الفريقين، في قمة الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويستضيف الأهلي نظيره الهلال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في التاسعة مساء الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

وطالب الهلال لجنة المسابقات، بتأجيل مباريات للفريق خلال شهر أبريل الجاري، في ظل الروزنامة التي يرتبط بها الفريق الأول لكرة القدم، التي تشهد خوض 8 مباريات في 4 مسابقات مختلفة، فضلًا عن تزامن لقاء الأهلي بين مباراتي العين الإماراتي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال العيسى، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، إنه من حق كل الفرق البحث عن الظروف المناسبة للعب مبارياتها وفق جدول المباريات، ومن مصلحة الأهلي أن يخوض مباراته أمام الهلال وفق الجدول الموضوع دون تأجيل.

وأضاف "من الناحية القانونية، ليس هناك ما يستدعي تأجيل المباراة، وظروف التأجيل لا تنطبق على مباراة الهلال، وبالنسبة لنا، نحن ملتزمون بخوض المباراة في موعدها، وفق الظروف المناسبة لنا، وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث، ولن نتساهل في أية مباراة، سواء الهلال أو غيره، ونطمح لتحقيق أفضل جدول في ترتيب الدوري السعودي".

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري السعودي، برصيد 48 نقطة، فيما يتصدر الهلال ترتيب الدوري، برصيد 71 نقطة، محافظًا على مسيرته بلا هزائم على مدار 25 جولة.

SHAHID