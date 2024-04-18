أخبار الهلال اليوم | سفيان رحيمي يتحدى الزعيم، ورسالة سامي الجابر للاعبين بعد الخسارة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 إبريل 2024.

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سفيان رحيمي يتحدى الهلال: أريد التسجيل في الرياض

قال سفيان رحيمي صاحب الهاتريك في خسارة الهلال أمام العين 4-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أنه يرغب بالتسجيل مجددًا في مباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء القادم في الرياض.

اللاعب قال في المؤتمر الصحفي "سعيد وفخور بالمستوى الذي أظهرناه أمام فريق كبير مثل الهلال، لكننا لم نلعب سوى الشوط الأول من المباراة ومازال هناك شوطًا ثانيًا".

تابع "لم نفعل شيئًا حتى الآن وعلينا إثبات تأهلنا في الرياض. مثل تلك المباريات تحتاج للرجال وأنا أول أولئك الرجال، والجماهير تنتظر منا مثل هذا الأداء القوي".

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