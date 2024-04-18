لم يذق طعم النوم .. خاليدو كوليبالي يبدأ ثورة التصحيح من أجل ريمونتادا أمام العين!

مدافع الهلال بدأ الاستعداد للإياب أمام العين مبكرًا

يبدو أن النجم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي الهلال لم يذق طعم النوم، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الزعيم أمام العين، في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرض الهلال لهزيمة كبيرة على يد العين بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الأربعاء على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ونشر كوليبالي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورتين له خلال المباراة، معلقًا عليهما: "نحن مازلنا نمتلك شوط ثاني للعب، يمكننا فعل ذلك"، لتتفاعل معه جماهير الهلال التي طالبته بالعودة في مباراة الإياب وعدم تكرار أخطاء الذهاب.

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وكان رد فعل المدافع السنغالي هو أنه أبدى إعجابه بتعليقات جماهير الهلال التي طالبته بالعودة وتحقيق الفوز، وأن عقلية الهلال تختلف تمامًا عن تشيلسي فريقه السابق.

فيما انتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لكوليبالي داخل فندق الإقامة في الإمارات، في الساعة 5:35 فجرًا وهو يجلس مع محلل الأداء، من أجل معرفة الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الذهاب.

ويسعى الهلال لتحقيق "الريمونتادا" أمام العين في مباراة الإياب، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يحتاج للانتصار بفارق 3 أهداف للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا.