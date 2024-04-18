"يجي بدل ميشيل وكرة الهاتريك لميترو".. تاليسكا يثير جنون جماهير الهلال بـ"مباراة بلاي ستيشن"

تاليسكا يستغل إجازته بعد انتهاء موسمه مع النصر..

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أثار البرازيلي أندرسون تاليسكا، جناح فريق الكرة بنادي النصر، حالة واسعة من الجدل بين جماهير الهلال، بعد تداول صورة للاعب أثناء خوض مباراة بـ"ألعاب الفيديو".

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الهداف البرازيلي تاليسكا يغيب عن مباريات النصر حتى نهاية الموسم، بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، أثناء مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشرت الأوساط الهلالية، صورة للبرازيلي تاليسكا، بعبارة "لاعب النصر يختار اللعب بنادي الهلال للاستمتاع والفوز خلال قضاء إجازته".

وانهالت التعليقات على صورة تاليسكا، بين وصفه بأنه كان يضع الهلال خصمًا في المباراة، وإحراز المهاجم ميتروفيتش لثلاثية منحته كرة الهاتريك، واقتراحات بقدومه إلى الهلال، ليحل محل مواطنه ميشيل ديلجادو، الذي يمر بمرحلة من تذبذب الآداء مع الأزرق.

وانتشر مقطع فيديو للنجم البرازيلي تاليسكا أثناء ركوبه سيارة، ليفاجأ بأحد مشجعي الهلال الذي طالبه بالانتقال إلى الغريم التقليدي، ليرد جناح النصر قائلًا "لا لا.. هل أنت مجنون".

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وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر في 2021، قادمًا من جوانجزو الصيني، وشارك البرازيلي، الذي يرتبط بعقد حتى 2026، في 25 مباراة مع الأصفر، خلال الموسم الجاري، أحرز خلالها 25 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، قبل أن يتأكد انتهاء موسمه للإصابة.

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