أزمة هجومية قبل مواجهة العين .. 72 فاصلة في الهلال لحسم مصير بديل ألكسندر ميتروفيتش

هل يستطيع جيسوس حل تلك الأزمة الهجومية؟

يُعاني نادي الهلال خلال الوقت الحالي من أزمة في مركز المهاجم، بعد إصابة النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، حيث يُحاول البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني إيجاد حلًا لها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن صالح الشهري مهاجم الهلال سيُجري اختبارات طبية على موضع إصابته في الركبة، من أجل تحديد إمكانية مشاركته من عدمها أمام العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان جيسوس قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة العين في ذهاب نصف النهائي، عن أن الشهري لم يتمكن من خوض المواجهة كاملة بسبب شعوره بآلام، الأمر الذي جعله يُشارك لمدة 18 دقيقة فقط.

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وأضافت الصحيفة أن الشهري تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته أمام الاتحاد بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، الأمر الذي أثر عليه وجعله لم يتمكن من المشاركة بشكل كامل أمام العين.

ويستقبل الهلال نظيره العين مساء الثلاثاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب المملكة أرينا بالرياض، حيث خسر مباراة الذهاب بنتيجة 4-2.