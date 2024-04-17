"الآن تغير موقفكم!" .. النصر يهاجم رابطة الدوري السعودي بعد تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي

أزمة تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي تشتعل، والزعيم المرحب الوحيد بين الكبار..

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انضم نادي النصر لغريمه الاتحاد حيث قائمة الرافضين لتأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي بعيدًا عن طرفي المباراة!

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الرابطة أعلنت أمس الأربعاء، تأجيل الكلاسيكو الذي كان من المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة إلى السادس من مايو المقبل، نظرًا لاضطرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مواجهة الهلال أمام العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال من أول أمس (الثلاثاء) إلى أمس (الأربعاء)، جراء سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

هذا القرار أثار غضب الأهلي؛ الطرف الثاني للكلاسيكو بالفعل، وأصدر بيانًا أكد خلاله أن الرابطة اتخذت قرار التأجيل دون الرجوع له، رافضًا تمامًا التأجيل للشهر المقبل.

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وكذلك أغضب الاتحاد، والآن حان دور النصر الذي أصدر بيانًا هو الآخر لتذكير الرابطة بموقفها السابق ضده..

النصر برر اعتراضه على تأجيل كلاسيكو الزعيم والراقي بأن طلبه السابق بتأجيل مواجهة الاتفاق في 14 من أغسطس الماضي، نظرًا لارتباطه بنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال في 12 من الشهر ذاته، لكن طلبه قوبل بالرفض بحجة "اعتماد الرزونامة واتفاقيات النقل التليفزيوني مع العديد من القنوات العالمية".

وأوضح العالمي أن هذا الرفض كلفه خسارة مواجهة الاتفاق، نظرًا لإراحة عدد من لاعبيه بعد خوض أكثر من 120 دقيقة في نهائي البطولة العربية، لكنه مع ذلك رفض التصعيد، مضيفًا: "ظننا أن التعامل مع جميع الأندية سيكون بالمثل طوال الموسم، نذكر الأعزاء في الرابطة بردهم علينا ليلة المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال والذي جاء فيه (حرصًا من الرابطة على الالتزام بالمواعيد المعتمدة في روزنامة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم وعليه فإن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقًا) مما يثير استغرابنا الشديد لتغير موقف الرابطة الآن!".

يذكر أن النصر كان قد خسر مواجهة الاتفاق بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن، بعد أقل من 48 ساعة من التتويج بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالفوز أمام الهلال (2-1).

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