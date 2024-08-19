أخبار الهلال اليوم | أسرع عقوبة لمشجع نصراوي في التاريخ، ومحاولة جديدة لخطف سالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 أغسطس 2024.

اجتماع حاسم، فهل النتائج إيجابية؟

حارس الاتحاد يكشف سر الانتقال إلى السعودية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال واصل انتصاراته في الديربي وتُوج بالسوبر

بعد أقل من شهرين على رئاسة النصر..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

حلقات سالم الدوسري في مسلسل الميركاتو لا تنتهي..

نهائي السوبر يبوح بالمزيد من لقطاته المثيرة..

بعد رباعية الهلال في نهائي السوبر..