مطلوب من عملاق دوري روشن .. حلقة جديدة في مسلسل "سالم الدوسري في الميركاتو"

حلقات سالم الدوسري في مسلسل الميركاتو لا تنتهي..

يستعد سالم الدوسري، قائد فريق الكرة بنادي الهلال، لدخول قصة جديدة تربطه بسوق الانتقالات الصيفية، بعدما ارتبط اسمه برغبة أحد كبار دوري روشن السعودي، في التعاقد معه، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

واستطاع سالم الدوسري أن يرفع أول ألقابه بعد ارتداء شارة القيادة في الهلال، مع رحيل زميله سلمان الفرج إلى صفوف نيوم، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز على النصر بنتيجة (4-1)، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وكشفت قنوات الكأس القطرية، عن رغبة إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع الدولي سالم الدوسري، نجم الهلال، في فترة الانتقالات الصيفية، علمًا بأنها لن تكون المرة الأولى، التي يرتبط فيها اسم سالم الدوسري، كهدف رئيس للعميد في مواسم الميركاتو.

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وجاء الرد سريعًا من الإعلامي الرياضي حامد القرني، عبر منصة (إكس)، والذي نفى وجود أي نية لرحيل سالم الدوسري عن الهلال، وأن الدوسري المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2022، هلالي حتى الاعتزال.

وبعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أفادت تقارير بأن سالم الدوسري كان مستهدفًا - أيضًا - من قِبل إدارة الاتحاد، التي تقدمت بعرض تاريخي من أجل نجم الهلال، براتب يقدر بمبلغ 20 مليون ريال سنويًا، والذي كان سيجعله الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

وأكدت التقارير - حينها - أن سالم الدوسري وافق على العرض الاتحادي، نظرًا لضخامته وخوفًا من فقدان مكانه في التشكيل الأساسي للهلال، بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور، إلا أن الإدارة الهلالية رفضت رحيله، وأغلقت الباب أمام الدخول في أي مفاوضات مع العميد.

ونجح سالم الدوسري في الحفاظ على مكانه في قائمة الهلال الأساسية، رغم إبرام عددٍ من الصفقات العالمية، ليشارك في موسم الزعيم التاريخي، مع المدرب جورج جيسوس، بالتتويج بثلاثية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة، خلال الموسم الماضي، فيما واصل الهلال نتائجه المبهرة، ليرفع الدوسري لقب السوبر هذا الموسم.