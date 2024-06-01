أخبار الهلال اليوم | سخرية نيفيش تعكر الاحتفالات .. وملامح فريق سلمان الفرج الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت 1 يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 1 يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

زيادة كبيرة و5 سنوات خارج البرتغال .. تفاصيل جديدة في عقد جورج جيسوس مع الهلال!

نجح نادي الهلال مؤخرًا في تجديد التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ليقود الفريق خلال الموسم المقبل، ليتم الكشف عن تفاصيل جديدة في العقد. "اقرأ التفاصيل"

"يا مدور الهين ترى الكايد أحلى" .. أسطورة الهلال يدافع عن البليهي والجماهير ترفض!

وجه سامي الجابر، أسطورة الهلال، رسالة دفاعية عن علي البليهي، مدافع فريق الكرة، والذي اعتذر عن الطرد الذي تلقاه أمام النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ما فجّر غضبًا كبيرًا من عشاق الزعيم تجاه المدافع. "اقرأ التفاصيل"

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فيديو | تميمة احتفالات الزعيم .. "خليفة البليهي" يغرز علم الهلال في الجوهرة المشعة

رغم غياب علي البليهي، مدافع الهلال، عن المشهد خلال احتفالية فريقه بلقب كأس الملك، إلا أن غرز علم الزعيم في أرض الملعب كان حاضرًا. "اقرأ التفاصيل"

بونو أنقذ الموقف .. تعليق ساخر من نيفيش يعكر فرحة لاعب الهلال بكأس الملك

لا تزال نشوة الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، تسيطر على نجوم فريق الهلال السعودي، حيث احتفل كل منهم بطريقته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "اقرأ التفاصيل"

بعد مسيرة طويلة .. الهلال يحدد أول اسمين في قائمة الراحلين بميركاتو الصيف

كشفت تقارير صحفية، عن أول الأسماء الراحلة عن الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | علي البليهي يهين شعار النصر .. ويوجه رسالة لجماهير الهلال!

واصل علي البليهي، لاعب الهلال، تصرفاته الاستفزازية تجاه جماهير المنافسين، بلقطة أثارت غضب جماهير النصر خلال مباراة الفريقين الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

سلمان الفرج يكشف "ملامح" فريقه الجديد إذا رحل .. وإداري الهلال يرد

من جديد.. أكد سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي، على حقه في البحث عن مصلحته، إذا رحل عن الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"