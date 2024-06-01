زيادة كبيرة و5 سنوات خارج البرتغال .. تفاصيل جديدة في عقد جورج جيسوس مع الهلال!

تعرف على تفاصيل عقد جيسوس مع الهلال

نجح نادي الهلال مؤخرًا في تجديد التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ليقود الفريق خلال الموسم المقبل، ليتم الكشف عن تفاصيل جديدة في العقد.

وانتهى عقد جيسوس بنهاية موسم 2023-2024، لينجح الهلال في تجديد عقده لمدة موسم مقبل.

وكشف موقع "NJ" البرتغالي عن أن جيسوس جدد عقده مع الهلال لمدة موسم مع زيادة في راتبه بنحو 20% ليتأكد استمراره مع الفريق الأزرق.

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وأضاف الموقع أن جيسوس سيحصل على 12 مليون يورو في الموسم الواحد، كراتب صافي دون أي خصومات مالية.

واستقر جورجي جيسوس على الاستمرار لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى للتدريب خارج البرتغال، على أن يعود إلى بلاده مرة أخرى.