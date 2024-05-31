سلمان الفرج يكشف "ملامح" فريقه الجديد إذا رحل .. وإداري الهلال يرد

جديد مستقبل سلمان الفرج..

من جديد.. أكد سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي، على حقه في البحث عن مصلحته، إذا رحل عن الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

الفرج ألمح بعد تتويج الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، إلى إمكانية رحيله عن الفريق الأول؛ قبل أن يعيد هذا الأمر مجددًا، عقب الحصول على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم الجمعة، بالفوز على النصر بـ"ركلات الجزاء".

وأعلن الفرج في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، أنه سينتقل إلى فريق سعودي "كبير وبطل"، يتناسب مع قيمته الفنية ومسيرته التاريخية مع عالم الساحرة المستديرة.

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وخاطب القائد الهلالي الكبير، جماهير الفريق الأزرق؛ قائلًا: "خوفي الوحيد.. إذا رحلت إلى أي نادٍ سعودي آخر، أن يتحوّل حبكم إلى كره لي".

ومن ناحيته.. تدخل سعود كريري، مدير الكرة بقلعة الزعيم؛ بالقول: "الهلال لا يترك أبناءه أبدًا"؛ في تلميح ربما إلى عدم رحيل سلمان الفرج، أو إقناعه بالاعتزال، وتولي منصب إداري في النادي.

جدير بالذكر أن سلمان الفرج البالغ من العمر 34 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2008.