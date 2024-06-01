بونو أنقذ الموقف .. تعليق ساخر من نيفيش يعكر فرحة لاعب الهلال بكأس الملك

ركلة طائشة كادت تدمر إنجاز الثلاثية

لا تزال نشوة الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، تسيطر على نجوم فريق الهلال السعودي، حيث احتفل كل منهم بطريقته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة".

ونشر سعود عبد الحميد، لاعب الهلال صورة للتتويج على حسابه بموقع "إنستجرام"، مع تعليق: "ألف مبروك للأمة الهلالية بطولة كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، تستاهلوا الذهب يا زعماء".

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ورد روبن نيفيش، لاعب الهلال على صورة سعود بتعليق ساخر: "في الموسم القادم سنتدرب أكثر على ركلات الجزاء، حسنًا؟".

وجاء تعليق نيفيش للسخرية من سعود عبد الحميد، الذي أهدر ركلة ترجيح الهلال السادسة وكاد يتسبب في خسارة فريقه للقب، لولا تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى بعدها مباشرة لركلتي علي الحسن ومشاري النمر ومنح الزعيم اللقب.