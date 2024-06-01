فيديو | تميمة احتفالات الزعيم .. "خليفة البليهي" يغرز علم الهلال في الجوهرة المشعة

اللقطة الهلالية لا تغيب رغم طرد صاحبها

رغم غياب علي البليهي، مدافع الهلال، عن المشهد خلال احتفالية فريقه بلقب كأس الملك، إلا أن غرز علم الزعيم في أرض الملعب كان حاضرًا.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة".

ورصدت عدسات المصورين والجماهير في الملعب، لحظة قيام اللاعب الشاب محمد القطحاني بغرز علم الهلال مكان الراية الركنية لملعب "الجوهرة المشعة"، في إطار احتفالات اللاعبين باللقب الغالي.

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وانتشر مقطع غرز العلم بشكل واسع بين الجماهير، التي وصفت القحطاني بأنه "خليفة البليهي"، حيث أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا قام بذلك الأمر في غياب البليهي بعد طرده من المباراة قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح غرز العلم عادة هلالية بعدما قام بها علي البليهي للمرة الأولى، عندما وضع علم فريقه في وسط "الأول بارك" عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل عام.

وكانت جماهير نادي الهلال، قد أطلقت صافرات الاستهجان ضد البليهي وكوليبالي، أثناء استلامهما "الميدالية الذهبية"، بسبب التصرفات الطائشة من الثنائي التي كادت أن تضيع اللقب من بين يدي الزعيم.