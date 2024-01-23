أخبار الهلال اليوم | رسالة سافيتش بعد جدل رحيله واستهزاء بالزعيم على الطريقة الألمانية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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اكتمال جاهزية الدوسري وتمبكتي على قائمة الانتظار

انضم ناصر الدوسري؛ لاعب الهلال، لتدريبات المنتخب السعودي الجماعية اليوم، بعد اكتمال شفائه من الإصابة في عضلة الفخذ التي تعرض لها مؤخرًا.

وتسببت تلك الإصابة في استبعاده من المشاركة في المواجهة الأخيرة أمام قيرغيزستان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا قطر 2023.

لكن لا يزال الجهاز الفني ينتظر اكتمال شفاء مدافع الزعيم حسان تمبكتي، الذي أصيب أمام قيرغيزستان، إذ اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية الليلة.

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هل طلب الرحيل عن الهلال؟ .. ميلينكوفيتش سافيتش يحسم الجدل بنفسه رسميًا

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استهزاء الهلال ينقلب عليه .. النصراويون يذكرون الزعماء بواقعة "طردهم من الألمان"!

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فيديو | "نتمنى أن لا تؤلم غيرنا" .. رسالة خفية من النصر إلى جماهير الهلال

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السنغال وغينيا .. حضور بالجسد لكوليبالي وميندي وماني يرفض إحراج صلاح!

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بطل الجدل مع ريال مدريد .. نجم ألميريا الشاب يرد على عرض ضخم من الدوري السعودي

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من قلب الأول بارك .. تصرف نجم يوفنتوس السابق خلال السوبر الإيطالي يجلب السخرية على النصر بسبب الهلال!

تسبب كلاوديو ماركيزيو؛ نجم يوفنتوس ونابولي الإيطاليين الأسبق، في جلب السخرية على نادي النصر السعودي بعد تصرفه في استاد الأول بارك خلال كأس السوبر الإيطالي. (طالع التفاصيل)

غضب بسبب السعودية .. مايكل إيمينالو يتعرض لموقف محرج خلال ظهوره عبر قناة سويدية

تعرض النيجيري مايكل إيمينالو؛ المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، لموقف محرج خلال لقائه عبر قناة "SVT Sport" السويدية، دفاعًا عن النهضة الكروية السعودية. (طالع التفاصيل)

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