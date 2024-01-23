استهزاء الهلال ينقلب عليه .. النصراويون يذكرون الزعماء بواقعة "طردهم من الألمان"!

حرب "الطقطقة" تشتعل بين الهلال والنصر..

"مطرود الصين" وسم تصدر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حمل سخرية جماهير الهلال من إلغاء جولة النصر في الصين، بداعي معاناة البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة، لكن يبدو أن الطاولة انقلبت عليهم.

اللجنة المنظمة لجولة الصين، التي كانت ستشهد خوض العالمي مباراة ودية أمام شنغهاي غدًا الأربعاء، أعلنت تأجيل المباراة لموعد لاحق، بداعي أن الاتفاقية كانت تنص على مشاركة صاروخ ماديرا في اللقاء، لكن الإصابة حاليًا تحول دون ذلك.

هذا التأجيل تسبب في سخرية الهلاليين من النصر عبر وسم "مطرود الصين"، لكن رد عليهم جمهور العالمي بتدشين وسم "مطرود عشاء البايرن"، الذي يأتي حاليًا ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في السعودية عبر "إكس"..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قصة الوسم تعود لعام 2015 وقتما نُظمت مباراة ودية بين الهلال وبايرن ميونخ الألماني، لكن الشركة المنظمة منعت لاعبي الفريق السعودي من تناول العشاء في إحدى الليالي مع نظرائهم في البافاري.

وانتشر وقتها تسجيلًا صوتيًا للأمير عبدالرحمن بن مساعد؛ رئيس الهلال آنذاك، يتحدث لأحد مسؤولي الشركة المنظمة قائلًا: "ما حدث أمر وقح وغير مقبول، اتفقنا على تناول العشاء سويًا، لكن لم تسمحوا للاعبينا بالدخول!".